Рейтинг обменников

В списке ниже представлен полный листинг надежных обменных пунктов, которые участвуют в рейтинге
мониторинга обменников. Все представленные здесь обменники прошли проверку нашим администратором.
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слева из списка валют, какую валюту вы хотите продать, а какую купить.

Всего 79 надежных обменных пункта.
Суммарный резерв валют по всем обменным пунктам: 677977421.56 USD
Обменник Статус Возраст Резерв Курсов Отзывы Кешбеков
365CashCo 		Работает 6 лет и 11 месяцев $509 579 293 +1795 1859
XeBit 		Работает 4 года и 6 месяцев $66 038 168 +1724 3997
BtcPro24 		Работает 3 года и 2 месяца $1 443 589 346 +1504 1819
Exchanger1 		Работает 7 лет и 10 месяцев $1 895 495 470 +1468 1722
AvanChange 		Работает 3 года и 2 месяца $40 382 323 2855 +919 163
ExHub 		Работает 3 года и 2 месяца $4 296 156 1846 +753 844
Cryptokacca 		Работает 1 год и 9 месяцев $510 882 6 +736 557
BTCSale 		Недоступен 1 год и 4 месяца $0 0 +731 731
EExchanger 		Работает 3 года и 11 месяцев $6 519 202 416 +638 644
Swap-exchange 		Работает 10 месяцев $174 773 2243 +622 701
CoinCat 		Работает 2 года и 5 месяцев $536 682 866 +604 437
crypto-market24.ru 		Недоступен 4 года и 1 месяц $0 324 +511 688
E-MoneyCC 		Работает 8 лет и 5 месяцев $2 667 453 311 +451 534
Papa-Change 		Работает 3 года и 10 месяцев $102 039 977 1008 +442 484
Ferma 		Работает 4 года и 1 месяц $38 954 152 1210 +434 124
Top-Exchange 		Работает 3 года и 11 месяцев $392 199 868 +423 444
FastExchange 		Работает 4 года и 7 месяцев $491 716 886 +375 405
YoChange 		Работает 3 года и 10 месяцев $175 908 688 2766 +331 324
Timesale 		Работает 4 года и 8 месяцев $38 392 75 +315 240
Just-exchanger 		Работает 3 года и 8 месяцев $7 709 117 +309 314
CryptoXchange 		Работает 1 год и 7 месяцев $6 270 805 613 +303 341
1obmen 		Недоступен 5 лет $0 390 +277 189
Cripta 		Работает 1 год и 11 месяцев $6 129 684 3368 +265 286
1exchanger 		Недоступен 5 лет и 8 месяцев $0 14 +251 14
WmStar 		Работает 2 года и 8 месяцев $398 370 82 +245 237
Cosmochanger 		Работает 1 год и 2 месяца $34 453 992 5342 +243 244
Coins black 		Работает 1 год и 11 месяцев $1 685 871 6899 +234 186
Монетка24 		Работает 4 года и 7 месяцев $114 671 137 +219 163
MonEx 		Работает 6 лет и 8 месяцев $622 208 57 +214 193
Flashobmen 		Работает 3 года и 8 месяцев $283 227 733 +214 181
KZobmen 		Работает 3 года и 5 месяцев $12 044 228 +210 234
TochkaObmena 		Работает 2 года и 10 месяцев $14 188 73 +184 154
WmExpress 		Работает 6 лет и 5 месяцев $90 234 262 +179 182
SmartWM 		Работает 8 лет и 6 месяцев $309 752 129 +157 77
Platov 		Работает 4 года и 2 месяца $13 927 635 1680 +148 124
Artek-exchanger 		Работает 1 год и 2 месяца $25 245 85 +130 69
cashout 		Работает 6 лет и 6 месяцев $1 470 082 368 +129 116
Bit-Exchanger 		Работает 5 лет и 11 месяцев $60 097 053 1120 +128 3
TETChange 		Работает 3 года и 9 месяцев $1 208 303 40 +127 0
Base-exchange 		Работает 3 месяца $171 350 1451 +107 123
Oborot 		Работает 1 год и 5 месяцев $8 706 32 +101 100
CHBY 		Работает 5 лет и 7 месяцев $39 030 237 235 +99 87
Obmenat24 		Работает 6 лет и 5 месяцев $2 387 058 109 +90 91
xbit.money 		Работает 3 года и 7 месяцев $849 247 209 +81 58
Express.money 		Работает 1 год $192 256 55 +79 0
Next-Exchange 		Работает 1 год и 7 месяцев $267 479 28 +70 64
CoinsChanger 		Работает 2 года и 7 месяцев $6 716 328 276 +69 25
WWpay 		Работает 6 лет и 8 месяцев $1 328 159 117 +55 0
Best-wallet 		Работает 2 года $6 076 37 +50 48
ObmenGuru 		Работает 1 год $11 565 30 +48 11
Topcash 		Работает 2 года и 1 месяц $848 186 617 +47 50
Cash-Transfers 		Работает 6 лет и 8 месяцев $11 920 906 77 +44 41
SmartMoney 		Работает 1 год и 6 месяцев $18 074 185 +44 21
Bit100k 		Недоступен 5 месяцев $0 284 +44 47
99francs 		Работает 4 года и 11 месяцев $404 694 385 +43 38
Your-Coins 		Недоступен 5 лет и 1 месяц $0 11 +42 21
PlutusSpace 		Работает 1 год и 9 месяцев $4 549 460 409 +38 36
Bithunter 		Работает 4 года и 3 месяца $32 103 433 +34 7
Firstex 		Недоступен 10 месяцев $0 0 +33 30
BTCE-Obmen 		Работает 4 года и 9 месяцев $3 648 242 19 +31 0
Obmennik-UZ 		Работает 7 лет и 9 месяцев $5 788 107 +25 0
Cashtrade 		Работает 3 года $34 553 125 +21 15
Cashbox 		Работает 1 год и 3 месяца $4 227 104 69 +21 0
MyCryptoMarket 		Работает 4 года и 7 месяцев $722 477 266 +20 16
ObmenMoney 		Недоступен 5 лет и 5 месяцев $0 753 +19 2
Onemoment 		Работает 1 год и 4 месяца $35 989 096 3960 +19 21
Cash2Pay 		Работает 1 год и 10 месяцев $46 167 45 +17 18
CashAdmin 		Работает 4 года и 6 месяцев $59 257 660 36 +15 18
Lite-bank 		Работает 2 года и 7 месяцев $52 353 80 +15 7
zombie cash 		Работает 1 год и 8 месяцев $198 452 395 +10 13
5минут 		Работает 6 лет и 6 месяцев $16 284 5 +9 1
O-Paxum 		Работает 6 лет $85 932 29 +9 0
Exchnage 		Работает 11 месяцев $69 109 38 +9 0
Bit2cash 		Работает 4 года и 1 месяц $255 048 67 +8 4
flashexchange 		Работает 9 месяцев $61 915 90 +8 9
Cryptex 		Работает 4 года и 3 месяца $138 204 2 +5 0
ObmenPP 		Работает 6 лет и 9 месяцев $402 872 33 +3 0
btckassa 		Работает 1 год и 10 месяцев $31 457 117 +3 1
instabit 		Работает 1 год и 4 месяца $44 454 60 +1 1